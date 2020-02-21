Украинский банк презентовал инновационные продукты в Кремниевой долине

Украинский Concord bank представил собственные финтех-разработки ProCard и ConcordPay на крупнейшем стартап-мероприятии мира Startup Grind Global-2020, которое прошло в Кремниевой долине 11-12 февраля.

Команда Concord Bank презентовала ряд инновационных продуктов, ключевой из которых - собственный процессинговый центр ProCard (для американского рынка - ConcordPay) и связанные с ним сервисы. В Украине процессинг банка является наиболее современных и технологичным, крупные системные компании, такие как WOG, Fondy, WayForPay и др. применяют в своей работе возможности этой системы. ProCard первый процессинг в Европе и странах СНГ, который совместно с международными платежными системами разработал и внедрил наиболее надежный протокол безопасности уровня 2.0. и 2.1 по технологии 3DS, в то время как на рынке еще работает протокол 1.0. Эту технологию Concord bank так же предоставляет другим банкам-партнерам как в Украине, так и зарубежом.

«Наши наработки в части банковских инновационных технологий прошли испытание как требовательными клиентами, так и временем, сейчас хотим масштабироваться, расширять географию. - сообщил агентству “Интерфакс- Украина” председатель правления Concord bank Юрий Задоя. - Презентации, общение и доступ к опыту других компаний, которые были в ходе Startup Grind Global-2020 очень продуктивны для нас. Продолжим переговоры, и , надеюсь, расширим сотрудничество с иностранными партнерами».

В ходе мероприятия финтехразработками украинского банка для малого и среднего бизнеса заинтересовались компании из США, Италии, Азербайджана, Румынии, Австралии.

Команда ConcordBank так же посетила офисы успешных мировых проектов, таких как Pinterest и пообщалась с Ари Хори, президентом компании Women”s Startup Lab” о развитии женского предпринимательства в IT- индустрии.

Startup Grind – это крупнейшее в мире независимое стартап-сообщество, объединяющее более 2 млн предпринимателей. В этом году мероприятие проходило в Кремниевой долине 11-12 февраля и собрало участников из более чем 90 стран мира. Помимо стартапов, в мероприятии приняли участие топ-менеджеры таких компаний как Reddit, Slack, Refinery 29, VSCO, Rent the Runway, Zoom, Disney, Adobe, Facebook, Google, Oracle и других.

АКБ “КОНКОРД” создан в 2006 году. С 2014 развивается как технологичный инновационный банк. Главный офис находится в г. Днепр. Акционеры банка Юлия и Елена Соседка.