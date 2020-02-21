Экономика

13:05 21.02.2020

Падение "Укрбуда" привело к перераспределению рынка жилищного строительства Киева

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Падение "Укрбуда" привело к перераспределению рынка жилищного строительства Киева

Уход со столичного рынка жилищного строительства корпорации "Укрбуд" привел к существенному перераспределению сил среди застройщиков и девелоперов, считает президент компании UTG (Киев) Вадим Непоседов.

"Ситуация с "Укрбудом" привела к изменению расстановки сил среди столичных застройщиков и девелоперов: теперь 59,6% рынка контролируют семь компаний, тогда как ранее 50% контролировали "Укрбуд" и "Киевгорстрой", - констатировал он.

По словам Непоседова, в частности, лидерами по объемам и количеству проектов столичного рынка жилищного строительства по состоянию на начало 2020 года являются "Киевгорстрой", Stolitsa Group, "Интергал-Буд", ZIM Capital Group, bUd development, KAN Development, UDP.

Проблемы у инвесторов c застройщиками ("УкрБуд", "Аркада", "Уко Групп" Войцеховского, "Элита-центр") приводят к большей лояльности со стороны покупателей к девелоперам с проверенной и подтвержденной положительной репутацией.

"Рост значения репутации дополнительно усугубляет борьбу за потребителя для новых игроков строительного рынка. На потребителе это сказывается ростом продажной цены квартир от надежных девелоперов", - отметил президент компании UTG.

Кроме того, по его словам, в Киеве отмечается переориентация многих застройщиков на проекты в более высокие сегменты (комфорт+, бизнес и премиум).

"Рост класса жилья и цен на квартиры в Киеве логичен: предложение в приближенных к столице населенных пунктах Киевской области (непосредственный пригород – Вишневое, Вышгород, Ирпень, Софиевская Борщаговка, Новоселки и пр.) представлено обилием недорогих комплексов в классе "эконом" с доступными ценами и широкими возможностями рассрочки", - сказал эксперт.

Как отмечает Непоседов, выборы президента Украины и Верховной Рады в 2019 году, а также последовавшие за ними изменения в расстановке сил правящей элиты страны вынудили большинство категорий населения занять выжидательную позицию или отказаться от приобретения дорогостоящих покупок. Все это спровоцировало ограничение спроса в первом и втором кварталах.

"Тем не менее, оптимизм украинцев, укрепление курса национальной валюты, рост потребительских настроений привели к реализации значительного объема отложенного спроса в третьем и четвертом кварталах. В итоге по результатам 2019 года количество заключенных частными и государственными нотариусами сделок купли-продажи квартир и индивидуальных жилых домов в Украине (без учета АРК) продемонстрировало положительную динамику - +24,156 тыс. сделок в абсолютном выражение или + 8,7% в относительном" - резюмировал Непоседов.

При этом в Киеве зафиксирован новый абсолютный рекорд количество сделок – 41,5 тыс. договоров купли-продажи квартир за прошлый год.

UTG создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 112 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, Smart Plaza Obolon, Smart Plaza Polytech, Good Life и Cherry Mall.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на февраль 2020 года 30%-ная доля в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." принадлежит Игорю Мельнику, 65% - В.Непоседову, 5% - Артему Непоседову.

Уставный капитал компании составляет 1 млн грн.

Теги: #эксперты #укрбуд #строительство #мнение
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