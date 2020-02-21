Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

В вопросе размещения эвакуированных из китайского города Ухань украинцев власти руководствовались обеспечением их безопасности, подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так он ответил на вопрос народного депутата группы "Доверие" Олега Кулинича о том, почему органы власти областного и районного уровней на Полтавщине не были проинформированы о прибытии эвакуированных граждан в Новые Санжары.

"Операция, которая была проведена, является беспрецедентной в истории Украины - никогда в таких условиях не эвакуировали людей, и необходимо было обеспечивать эпидемиологическую безопасность, - сказал Гончарук.

Премьер-министр заверил, что первоочередной задачей при разработке плана по эвакуации и размещению граждан из китайского города Ухань было обеспечение их безопасности.

"Первое, о чем мы думали - это безопасность людей, которые будут везти, безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. В отношении них могли произойти провокации, спецоперации и так далее. Поэтому, мы даже маршрут, по которому мы будем ехать, не могли разглашать. Для этого мы собирались и в режиме "для служебного пользования", фактически в тайном режиме принимали решение на Оперативном штабе. Абсолютно очевидно, что в таких условиях мы не можем за неделю, за две кого-то информировать", - рассказал глава Кабмина.

Он назвал информацию о том, что решение о размещении эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах было принято в последний момент, ложной.

"С самого начала был определен перечень из, приблизительно, 10 объектов, которые были выбраны по параметрам, предоставленным медиками. За три дня до принятия людей, когда фактически принималось решение об отправке самолета в Китай, у нас было 3 объекта, которые готовы были принять эвакуированных. Финальное решение о том, какой из них будет использован и мы повезём в него людей, было принято за день до этого. Это абсолютно нормально с точки зрения безопасности", - сказал Гончарук.