Экономика

18:51 20.02.2020

83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума – Минсоцполитики

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83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума – Минсоцполитики

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", - цитирует замминистра соцполитики Наталью Ненюченко пресс-служба ведомства.

По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

Теги: #минсоцполитики #пенсии
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