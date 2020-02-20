Экономика

14:15 20.02.2020

На выставке MIPIM-2020 в Каннах Украина впервые представит стенд региональных проектов

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В крупнейшей Международной выставке по недвижимости MIPIM 10-13 марта 2020 года в Каннах (Франция) примут не менее 100 украинских представителей бизнеса и власти (в 2019 году – 77), впервые Украина представит отдельный стенд региональных проектов.

"Несколько лет подряд от Украины в Каннах был представлен только Киев. В этом году Украина расширяет свое присутствие на выставке - кроме столичного стенда появится региональный стенд, где будут представлены проекты Ивано-Франковска, Львова и других городов", - сообщила соорганизатор украинской делегации на MIPIM Анна Нестуля.

Ивано-Франковск, в частности, презентует международным игрокам проект ревиталицзации завода "Промпрылад" в многофункциональный коммерческий объект недвижимости. Общий бюджет реновации Promprylad.Renovation составляет $25 млн, которые должны быть вовлечены в форме импакт-инвестиций. Завершение проекта планируется в 2024 году.

"Цель города на MIPIM – не только поиск инвестора для реализации общественных проектов, но и поддержка бизнеса, заинтересованного в частных проектах. Такие инициативы позволяют муниципалитетам привлекать серьезные инвестиционные компании, создавая благоприятную атмосферу для бизнеса. Украинская делегация – пока сравнительно небольшая, однако год от года растет количество наших представителей: в 2018 году – 59, в 2019-м - 77 человек, в этом ожидается около 100", - отметил представитель MIPIM в Украине Дмитрий Допиро.

Он привел пример Польши, которая в 2019 году была представлена 561 участником.

"В 2019 году на выставке были представлены 12 польских городов. Бюджет участия в MIPIM небольшой Познани – более EUR100 тыс. в год. Столько же средств поступают от частных компаний. В то же время, от Украины в Каннах был представлен только стенд Киева, хотя и этот результат можно считать положительным. В украинской столице поездку поддерживает команда мэра и представители бизнеса, которые стремятся продемонстрировать собственные проекты на международной арене", - подчеркнул Допиро.

Среди участников от Украины в 2020 году - компании UDP, Altis Holding, DELTA Ukraine, Mandarin Plaza Group, Invest in Projects, TK Property Management, Intergal Bud, Dragon Capital, Midland Development, Toronto-Kyiv, Promprylad.Renovation. Отдельный стенд готовит компания City One Development.

Традиционно украинскую делегацию на MIPIM поддерживает Посольство Украины во Франции и первые лица города и государственных учреждений.

MIPIM - ведущая европейская инвестиционная выставка всех секторов международного рынка недвижимости, которая ежегодно собирает более 20 тыс. ключевых игроков рынка недвижимости. Участвуют в MIPIM также представители власти, девелоперы, консультанты, архитекторы.

Теги: #недвижимость #канны #выставка
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