Экономика

11:55 20.02.2020

Нацбанк обжалует решения суда об отмене решения комитета НБУ, которым отказано в согласовании Аджунера, Власова и Резникова о вхождении в НС Ощадбанка

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Нацбанк обжалует решения суда об отмене решения комитета НБУ, которым отказано в согласовании Аджунера, Власова и Резникова о вхождении в НС Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) планирует подать апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда Киева от 18 и 19 февраля, которыми были отменены решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем центробанка об отказе в согласовании кандидатур Шевки Аджунера, Дмитрия Власова и Алексея Резникова на должности членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев).

Согласно сообщению на сайте НБУ в четверг, регулятор не согласен с решениями суда в виду того, что согласование руководителей банков, в частности, членов и председателя набсовета, является исключительно компетенцией Нацбанка в соответствии со статьей 42 закона Украины "О банках и банковской деятельности".

"Принимая такие решения, суд берет на себя функции Национального банка, который является специальным государственным органом, наделенным соответствующими полномочиями банковским законодательством", – цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктора Григорчука.

Он уточнил, что соответствующие решения суда противоречат Конституции Украины, а именно, требованиям статьи 6, части второй статьи 19, а также статье 53 закона о НБУ, согласно которым вмешательство государственных органов в выполнение функций центробанка вне определенных Конституцией Украины и этим законом полномочий является недопустимым.

Теги: #набсовет #нбу #суд
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