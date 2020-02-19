Экономика

19:04 19.02.2020

НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

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НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках проекта "сплит" начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финансовыми учреждениями (НФУ) в унифицированном формате в соответствии с практикой сбора отчетности центробанком, говорится в сообщении на сайте НБУ.

Как говорится в сообщении, объем отчетности, периодичность ее предоставления и количество отчетных показателей будет соответствовать законодательству Украины и действующим нормативно-правовым актам регуляторов финансового рынка и не будет меняться до конца 2020 года.

"Тестовое предоставление отчетности должно помочь компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в формате предоставления данных. Предоставление отчетности осуществляется через специальный ресурс Национального банка portal.bank.gov.ua, доступ к которому требует предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

НБУ до 28 февраля 2020 года будет собирать актуальную информацию о НФУ для регистрации на вебпортале. НФУ должно по почте отправить письмо в департамент статистики и отчетности НБУ с информацией в соответствии с шаблоном, размещенном на сайте НБУ. Письмо должно быть подписано руководителем и заверено печатью юридического лица.

С 1 марта 2020 года зарегистрированные компании смогут в тестовом режиме подать отчетность в НБУ. Для этого на сайте НБУ будет размещен реестр тестовых отчетных показателей.

Реестр будет постепенно наполняться отчетными файлами, которые сейчас НФУ подают в Нацкомфинуслуг.

С 1 июня 2020 года на сайте будет размещен полный реестр отчетных показателей для НФУ.

Начиная с 1 июля 2020 года, НФУ будут подавать отчетность только в НБУ через вебпортал в соответствии с указанным реестром отчетных показателей, в том числе отчетность за второй квартал 2020 года, говорится в сообщении.

Теги: #нбу
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