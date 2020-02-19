Экономика

17:47 19.02.2020

Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

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Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

Глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай и посол Франции в Украине Этьен де Понсен в ходе встречи в Киеве обсудили возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения в Луганской области.

"Встреча с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине имела хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более EUR100 млн", - приводит слова Гайдая пресс-служба Луганской ОГА в среду.

Отмечается, что средства пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое соединит ветку "Лантратовка - Кондрашевская-Новая" к всеукраинской сети.

Кроме того, на встрече стороны договорились об электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения.

"Диалог с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным", - добавил Этьен де Понсен.

Теги: #инвестиции #франция #луганская_область #понсен
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