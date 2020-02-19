Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о предоставлении спецразрешений на пользование недрами, которые упростят привлечение инвестиций в эту сферу, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, документ исключил необходимость согласования местными властями предоставление участков на добычу полезных ископаемых для недр общенационального значения, а также расширил янтарем перечень видов пользования, на которые можно получить спецразрешение.

Кроме того, урегулирована процедура согласования предоставления в пользование участков недр в районе проведения антитеррористической операции, а также предусмотрена возможность подачи документов для получения лицензии без проведения аукциона через электронный кабинет недропользователя, что позволит регистрировать заявления на получение административных услуг.

Документ также ограничивает возможность расширения границ участков существующих спецразрешений до одного раза.

"Наша цель - создание более прозрачных условий и уменьшение административной нагрузки на инвесторов, поэтому сейчас мы исключаем согласования с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения специальных разрешений, как это было раньше. Это создавало дополнительные коррупционные риски и блокировало развитие добычи", - приводятся в сообщении слова главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля.