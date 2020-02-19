Экономика

12:10 19.02.2020

Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимальных с июля 1,8%

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Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимальных с июля 1,8%

Потребительские цены в Великобритании в январе 2020 года выросли на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,3% в декабре и достигла максимальных темпов с июля прошлого года.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в Великобритании в январе на 1,6%.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака в прошлом месяце выросла на 1,5% в годовом выражении, промышленных товаров - на 1,2%, энергоносителей - на 4,8%, одежды и обуви - на 0,2%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в январе выросли на 1,6% после повышения на 1,4% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение на 1,5%.

Ускорение инфляции в Великобритании является временным, и во втором квартале темпы роста потребительских цен вновь замедлятся, полагают эксперты. Как ожидается, инфляция в Великобритании останется ниже 2%-го целевого показателя Банка Англии в течение следующих двух лет.

Потребительские цены в Великобритании в январе снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (ожидалось падение на 0,4%). В декабре рост цен был нулевым.

Розничные цены (индекс RPI) в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца и выросли на 2,7% в годовом выражении. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин. Месяцем ранее рост составлял соответственно 0,3% и 2,2%.

Курс фунта стерлингов поднялся на 0,1% в паре с долларом США после публикации данных по инфляции - до $1,3008. Ускорение инфляции в Великобритании в январе повышает ожидания, что Банк Англии не станет снижать базовую процентную ставку в обозримом будущем, что поддерживает фунт.

Согласно другому отчету ONS, также обнародованному в среду, цены на жилье в Великобритании в декабре увеличились на 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,7% месяцем ранее.

Теги: #великобритания #инфляция
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