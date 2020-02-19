"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г. планирует пробурить пять глубоких скважин, в 2021г. - выйти на 2 млрд куб. м добычи газа

ООО "ДТЭК Нефтегаз", отвечающие за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК", планирует в 2020 году пробурить пять глубоких скважин, а к 2021 году выйти на уровень добычи в 2 млрд куб. м, сообщила пресс-служба компании.

"В 2020 году мы планируем построить пять новых скважин и уже в ближайшем будущем осваивать глубины более 7 км", – цитирует пресс-служба слова директора по добыче и переработке углеводородов Алексея Раптанова.

В прошлом году "ДТЭК Нефтегаз" сократил сроки строительства скважин глубиной более 5,5 тыс. м до 3,5 месяцев, законтрактовали установку SK-3000, позволяющую бурить на глубину до 10 км, а также начал новую программу бурения на Мачухском месторождении, напомнили в компании.

Кроме того, в компании сообщили о создании в ее структуре технологического центра для системного поиска, адаптации и внедрения современных технологий, формирование экспертного совета с привлечением международных специалистов для повышения эффективности производственных и бизнес процессов.

"Все это поможет "ДТЭК Нефтегаз" выйти на новую динамику развития и нарастить добычу до 2 млрд кб м к 2021 году", – отметил Раптанов.

Как сообщалось, компания по итогам 2019 года увеличил добычу природного газа на 0,66% – до 1,66 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа