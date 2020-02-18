Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли в условиях падения спроса

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ во вторник упал до 1,8 млрд грн при предложении 4,5 млрд грн, Минфин удержал ставки отсечения, но средневзвешенные ставки чуть подросли.

Согласно информации на сайте Минфина, объем заявок на 3-летние бумаги составил всего 0,04 млрд грн при предложении 2 млрд грн.

Снизился и формируемый отечественными игроками спрос на более короткие ОВГЗ: на 1,5-летние - до 1,16 млрд грн при увеличении предложения с 1 млрд грн до 1,5 млрд грн и на 5-мес. - до 0,6 млрд грн при росте предложения вдвое - до 1 млрд грн.

В результате средневзвешенная ставка по 3-летним бумагам поднялась до 9,84%, по 1,5-летним - до 9,77% и по 5-мес. - до 9,6%.

В то же время ставки отсечения Минфин удержал на уровне 10,15%, 10,1% и 10% годовых соответственно.