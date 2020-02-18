Экономика

19:06 18.02.2020

Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли в условиях падения спроса

1 мин читать
Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли в условиях падения спроса

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ во вторник упал до 1,8 млрд грн при предложении 4,5 млрд грн, Минфин удержал ставки отсечения, но средневзвешенные ставки чуть подросли.

Согласно информации на сайте Минфина, объем заявок на 3-летние бумаги составил всего 0,04 млрд грн при предложении 2 млрд грн.

Снизился и формируемый отечественными игроками спрос на более короткие ОВГЗ: на 1,5-летние - до 1,16 млрд грн при увеличении предложения с 1 млрд грн до 1,5 млрд грн и на 5-мес. - до 0,6 млрд грн при росте предложения вдвое - до 1 млрд грн.

В результате средневзвешенная ставка по 3-летним бумагам поднялась до 9,84%, по 1,5-летним - до 9,77% и по 5-мес. - до 9,6%.

В то же время ставки отсечения Минфин удержал на уровне 10,15%, 10,1% и 10% годовых соответственно.

Теги: #аукцион #овгз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:31 18.02.2020
Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

11:44 13.02.2020
Госгеонедр в феврале выставит на электронные аукционы 12 нефтегазовых участков – Гончарук

Госгеонедр в феврале выставит на электронные аукционы 12 нефтегазовых участков – Гончарук

19:48 11.02.2020
Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

19:03 04.02.2020
Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

16:38 29.01.2020
В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

18:06 28.01.2020
Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

18:46 04.12.2019
Кабмин в апреле-2020 запустит "пилот" по электронным аукционам на древесину

Кабмин в апреле-2020 запустит "пилот" по электронным аукционам на древесину

13:38 04.12.2019
Небанковские финансовые учреждения инвестировали в ОВГЗ свыше 11 млрд грн

Небанковские финансовые учреждения инвестировали в ОВГЗ свыше 11 млрд грн

19:10 03.12.2019
Минфин понизил ставку ОВГЗ в долларах на 15 мес. до 4% и ОВГЗ в гривне на 3,5 года до 12,5%

Минфин понизил ставку ОВГЗ в долларах на 15 мес. до 4% и ОВГЗ в гривне на 3,5 года до 12,5%

11:28 03.12.2019
НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Микола Лукаш"

НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Микола Лукаш"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

Правительство, НБУ и Рада продолжают доработку законопроекта о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

ПОСЛЕДНЕЕ

Набсовет банка "Сич" прекратил полномочия зампредправления Петрова на основании его заявления

Рада может разрешить бизнес-омбудсмену выступать на заседаниях парламента

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить 1,5 п.п. к росту ВВП Украины на протяжении 2-3 лет - ВofA

Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

Перспектива сотрудничества с МВФ является важнейшим фактором влияния на цену украинских облигаций - правительственный уполномоченный по госдолгу

Уполномоченный по госдолгу отрицает возможность замещения недопоступления доходов бюджета заимствованиями

РА "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг на уровне "uaА"

Суд заблокировал принудительную продажу 97,77% акций ПИБа

Гончарук: цель правительства на 2020 год – создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА