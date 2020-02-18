Экономика

17:55 18.02.2020

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить 1,5 п.п. к росту ВВП Украины на протяжении 2-3 лет - ВofA

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Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить 1,5 п.п. к росту ВВП Украины на протяжении 2-3 лет - ВofA

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить до 1,5 п.п. к росту ВВП Украины на протяжении двух-трех лет, допускает Bank of America в своем аналитическом отчете.

"Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п.п. и ускорить рост на 1-1,5 п.п. в период после послевоенного восстановления", - говорится в документе, которым располагает агентство.

По мнению аналитиков, послевоенное восстановление могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощью.

"Как Донецкая, так и Луганская области составляли более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, все еще находящихся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы полагаем, что это может указывать на одноразовый рост по отношению к номинальным значениям ВВП, составляющим не менее 3%", - поясняется в отчете.

По мнению аналитиков, нормализация экономических связей с регионом могла бы ускорить рост реального ВВП в первый же год на 0,5 п.п.

Теги: #реинтеграция #ввп #bank_of_america #ордло
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