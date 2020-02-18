Перспектива сотрудничества с МВФ является важнейшим фактором влияния на цену украинских облигаций - правительственный уполномоченный по госдолгу

Перспектива сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) остается важнейшим фактором влияния на цены украинских облигаций, сообщил правительственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца.

"И самый важный фактор, который влияет на цену наших облигаций - это продолжение сотрудничества с МВФ: корреляция между заявлениями или ожиданиями относительно сотрудничества с Фондом и уровнем котировок наших облигаций очень четкая", - сказал Буца в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он согласился с тем, что Украина остается зависимой от ситуации на внешнем рынке в этом контексте. Однако грамотная макроэкономическая политика сможет сдержать выход инвесторов из украинских ценных бумаг в случае неблагоприятной глобальной ситуации.

"Да, мы очень зависимы от внешнего рынка. Единственный фактор, на который мы можем повлиять в такой ситуации - это качественная макроэкономическая история, которая позволяет выделиться на фоне других стран. Если инвесторы принимают решение выходить из инструментов emerging markets, они принимают решение, откуда выходить первым. Так что остановить выход вообще мы не сможем, но притормозить его и обеспечить, что из Украины будут выходить в последнюю очередь, в наших силах. Для этого нужна нормальная макроэкономическая политика - продолжение фискальной и монетарной политики, которую мы проводим", - пояснил Буца.