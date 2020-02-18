Экономика

13:34 18.02.2020

Уполномоченный по госдолгу отрицает возможность замещения недопоступления доходов бюджета заимствованиями

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Уполномоченный по госдолгу отрицает возможность замещения недопоступления доходов бюджета заимствованиями

Министерство финансов не может замещать недопоступления по доходам за счет заимствований, сообщил правительственный уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца.

"Такая ситуация без нарушения размера дефицита (бюджета - ИФ) невозможна. Заимствования - это финансирование погашений плюс дефицита бюджета. Мы не можем, в принципе, замещать недопоступления по доходам заимствованиями", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Буца подчеркнул, что управление заимствованиями прогнозировано: "И оно исходит из двух параметров - плана погашений на месяц плюс дельта дефицита, которую мы должны покрыть заимствованиями. Так формируется индикативный план заимствований на месяц".


Полный текст интервью с правительственным уполномоченным Ю.Буцой будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #юрий_буца #минфин
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