Экономика

12:31 18.02.2020

Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

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Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

Министерство финансов Украины сохраняет приоритет увеличения срока заимствований на внутреннем рынке для снижения риска рефинансирования, однако продолжит предлагать "короткие" облигации для построения кривой доходности, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

"Политика Минфина по коротким бумагам заключается в стабильном предложении привычных инструментов для рынка, в том числе для построения кривой доходности. То есть, инструменты с погашением в этом году, годовые, двухлетние, трехлетние, как это делалось и раньше", – сказал правительственный уполномоченный в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он констатировал, что в условиях недостаточного развития денежного рынка и вторичного рынка ОВГЗ первичные аукционы и формируемая ими кривая доходности являются основным ориентиром для рынка.

Буца отметил, что спрос в короткой части кривой доходности - это спрос локальных инвесторов-банков, для которых естественной альтернативой являются депозитные сертификаты НБУ. В условиях потенциального снижения учетной ставки, о котором говорит Нацбанк, локальные игроки переориентируются с депозитных сертификатов в короткие ОВГЗ, чтобы зафиксировать доходность, считает правительственный уполномоченный.

"Поэтому с начала года на каждом аукционе в этой части кривой спрос больше, чем предложение. Это позволяет существенно снижать ставку", – добавил Буца.

В то же время он указал, что Минфин продолжит предлагать короткие облигации в ограниченном объеме, стимулируя банки к покупке более длинных бумаг и более активной работе на вторичном рынке.

Как сообщалось, на аукционах 18 февраля Минфин вдвое повысил предложение коротких бумаг с погашением через 140 дней – до 1 млрд грн по номиналу. Также увеличен максимальный объем продаж 17-месячных облигаций – до 1,5 млрд грн с 1 млрд грн на подобном аукционе две недели назад. В то же время предложение трехлетних ОВГЗ сокращено с 2,5 млрд грн до 2 млрд грн.

На предыдущих аукционах спрос на более "длинные" бумаги был ниже выставляемых объемов, что Минфин связывает с ухудшением ситуации на глобальном рынке и достигнутым ранее снижением ставок. В частности, на прошлой неделе на покупку четырехлетних ОВГЗ были поданы заявки на 2,18 млрд грн при установленном Минфине потолке в 3 млрд грн, двухлетних – 0,5 млрд грн при потолке 2 млрд грн. Неделей ранее при предложении трехлетних бумаг в 2,5 млрд грн спрос на них составил 0,92 млрд грн.

В то же время на коротком конце кривой испытывающие избыток ликвидности украинские банки формируют спрос, существенно превышающий предложение. Это позволило Минфину на аукционах 11 февраля понизить ставки по трехмесячным и 16-месячным ОВГЗ до 9,5% годовых.


Полный текст интервью с правительственным уполномоченным Юрием Буцой будет опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua

Теги: #овгз #минфин
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