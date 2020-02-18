Экономика

12:18 18.02.2020

РА "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг на уровне "uaА"

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РА "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг на уровне "uaА"

Рейтинговый комитет РА "Стандарт-Рейтинг" 13 февраля принял решение о присвоении кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга облигаций группе компаний "Нова Пошта" по национальной шкале на уровне uaА, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" во вторник.

"Получение рейтинга uaАрасширяет возможности инвестировать в бумаги компании для всех участников рынка - и банков, и страховых компаний, и пенсионных фондов. Это наш шаг к возрождению в Украине рынка корпоративных ценных бумаг как инструментов надежного инвестирования", - цитирует пресс-служба CFO группы компаний Петра Фокова.

Как сообщается на сайте агентства, "Нова Пошта" характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Принимая решение о присвоении рейтинга, агентство исходило из того, что ООО "Нова Пошта" – компания с большими объемами бизнеса, которая стремительно развивается, за время своего существования приобрела национальный масштаб и стала лидером экспресс-доставки в Украину.

"Нова Пошта" в феврале-апреле 2019 года осуществила закрытое размещение облигаций на сумму 300 млн грн, под 22% годовых, со сроком обращения до 22 августа 2020 года. Средства отразмещения облигаций были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений эмитента.

Уровень обеспеченности собственным капиталом ООО "Нова Пошта" на 30 сентября 2019 года, с учетом небольшого объема подпроцентных пассивов, был высоким. Собственный капитал общества был на 97,75% сформирован за счет нераспределенной прибыли и на 349,59% покрывал его подпроцентные обязательства.

Агентство отмечает, что группа компаний владела достаточным объемом ликвидных ресурсов, что положительно влияло на ее способность выполнять текущие обязательства. В частности, оборотные активы эмитента в 1,15раз превышали, а высоколиквидные активы на 35,95% покрывали ее текущие обязательства.

Проверка по базам данных Государственной фискальной службы Украины показала, что по состоянию на 13 февраля 2020 года ООО "Нова Пошта" находилось на учете в органах доходов и сборов и как налогоплательщик не имело налогового долга.

Агентство изучило и проанализировало имеющуюся информацию в Едином государственном реестре судебных решений по деятельности группы компаний за последние три года. Решений судов в Украине, которые имели существенные негативные последствия для финансового результата "Новой Пошты" в будущем, не обнаружено. Признаки претензий со стороны местной власти, фискальных органов, органов прокуратуры по состоянию на 14 февраля 2020 года также отсутствовали.

Как сообщалось, в 2020 году компания намерена инвестировать в своеразвитие $100 млн.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл".

Теги: #нова_пошта #рейтинг
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