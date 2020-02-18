Экономика

11:58 18.02.2020

Суд заблокировал принудительную продажу 97,77% акций ПИБа

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Суд заблокировал принудительную продажу 97,77% акций ПИБа

 

Окружной административный суд Киева решением от 11 февраля 2020 года частично удовлетворил иск Проминвестбанка (ПИБ, Киев) к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы (ГИС) по делу №640/2905/20, запретив проведение аукциона по продаже 97,7726% акций ПИБа, который должен был состояться в тот же день. 

Согласно определению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений 17 февраля, запрет на принудительную продажу акций распространяется до вступления в законную силу решения, принятого по результатам судебного рассмотрения данного административного дела по существу.

"Акции ПАО "Проминвестбанк" в общем количестве 99,7726% принадлежат Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации, и резиденту Российской Федерации. Согласно ч. 1.1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" от 17 мая 2007 года №82-ФЗ, "имущество ВЕБ.РФ принадлежит ему по праву собственности". Согласно ч. 2 ст. 5 указанного закона Российской Федерации "ВЭБ.РФ не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Российская Федерация не отвечает по обязательствам ВЭБ.РФ", – говорится в материалах дела.

В связи с указанными положениями, у суда отсутствуют основания считать, что акции принадлежат кому-либо, кроме ВЭБ.РФ, что, в свою очередь свидетельствует о "наличии признаков явной противоправности действий по передаче акций банка на торги, назначенные на 11 февраля 2020 года", отмечается в определении суда.

Как сообщалось, в январе 2020 года корпорация "ВЭБ.РФ" дважды пыталась заблокировать принудительную продажу акций ПИБа через Окружной админсуд Киева.

Торги по продаже акций Проминвестбанка должны были состояться 11 февраля. Стартовая цена лота была снижена вдвое по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе – до 266,049 млн грн.

Предыдущие два аукциона не состоялись, из-за отсутствия покупателей.

Акции украинских "дочек" российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

В ноябре 2019 года Верховный суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, отклонив кассационные жалобы госкорпорации "ВЭБ.РФ" и Проминвестбанка относительно отмены запрета ГИС на продажу 99,77% акций банка.

Вместе с тем 28 августа 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

В свою очередь Министерство юстиции Украины 21 октября 2019 года подало апелляцию в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма на соответствующее решение, которая должна быть рассмотрена до 2 марта 2020 года, в соответствии с расписанием.

Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил ходатайство Минюста и приостановил рассмотрение дела по иску ВЭБа относительно исполнения решения Стокгольмского арбитража до принятия Арбитражем решения по апелляции.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

В последние месяцы ПИБ планомерно сворачивал банковскую деятельность и в 2019 году сократил сеть отделений с 56 до одного.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.

Теги: #проминвестбанк #пиб #суд #акции
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