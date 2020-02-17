Экономика

18:43 17.02.2020

Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

2 мин читать
Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

Директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов допускает падение цен на природный газ в Европе и Украине летом до $100/тыс. куб. м.

"(Сейчас - ИФ) $150, и я думаю, летом мы к $100 доберемся. У нас плюсовая температура в феврале. В феврале! Это неслыханно. У нас те же проблемы, что и у "Газпрома" и европейских добывающих компаний - реализовывать газ, когда он не нужен из-за этих температурных условий. Поэтому цена будет низкая", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как отметил Фаворов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", низкий спрос на газ в Европе из-за теплой зимы увеличит спрос на услугу по его хранению.

"Мы видим, что с точки зрения трейдеров изменился подход, они видят добавленную стоимость и ценность хранилищ. В Европе все хранилища забиты, и они повезут его сюда держать, потому что девать его некуда больше. Зимы нет, низкое потребление. Для Украины это плюс - хранилища востребованы", - сказал он.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

По состоянию на 15 февраля 2020 года ПХГ Украины заполнены на 52,7% от проектной мощности.

Теги: #нафтогаз #газ #фаворов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 17.02.2020
"Нафтогаз" провел консультации с инвестбанками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO - Коболев

"Нафтогаз" провел консультации с инвестбанками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO - Коболев

12:20 17.02.2020
Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

10:24 17.02.2020
"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

14:32 14.02.2020
"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

20:42 13.02.2020
Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

10:45 13.02.2020
Средняя цена импорта Украиной газа в январе снизилась на 0,8% – МЭРТ

Средняя цена импорта Украиной газа в январе снизилась на 0,8% – МЭРТ

12:46 11.02.2020
Дальнейшее уменьшение цены на газ должно повлечь и снижение ренты на его добычу в Украине – глава "Нафтогаза"

Дальнейшее уменьшение цены на газ должно повлечь и снижение ренты на его добычу в Украине – глава "Нафтогаза"

09:17 11.02.2020
Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

18:29 10.02.2020
"Нафтогаз" в феврале начнет закупки природного газа на условиях редукциона на УЭБ

"Нафтогаз" в феврале начнет закупки природного газа на условиях редукциона на УЭБ

13:37 10.02.2020
Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO - Герус

Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO - Герус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

Потребнастроения украинцев вернулись к уровню июля-2019 – исследование

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

ПОСЛЕДНЕЕ

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

"Империал Тобакко" в Украине рассматривает возможность подачи иска в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

На правительственном портале и сайте Верховной Рады обнародован отчет о работе Кабмина в 2019 году

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

Потребнастроения украинцев вернулись к уровню июля-2019 – исследование

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

"АвтоКрАЗ" безосновательно обвиняют в невыполнении ГОЗ в 2018-2019гг - пресс-служба

Рынок сигарет Украины по итогам 2019г. снизился на 15% - гендиректор "Империал Тобакко" в Украине

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА