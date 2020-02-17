Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

Директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов допускает падение цен на природный газ в Европе и Украине летом до $100/тыс. куб. м.

"(Сейчас - ИФ) $150, и я думаю, летом мы к $100 доберемся. У нас плюсовая температура в феврале. В феврале! Это неслыханно. У нас те же проблемы, что и у "Газпрома" и европейских добывающих компаний - реализовывать газ, когда он не нужен из-за этих температурных условий. Поэтому цена будет низкая", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как отметил Фаворов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", низкий спрос на газ в Европе из-за теплой зимы увеличит спрос на услугу по его хранению.

"Мы видим, что с точки зрения трейдеров изменился подход, они видят добавленную стоимость и ценность хранилищ. В Европе все хранилища забиты, и они повезут его сюда держать, потому что девать его некуда больше. Зимы нет, низкое потребление. Для Украины это плюс - хранилища востребованы", - сказал он.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

По состоянию на 15 февраля 2020 года ПХГ Украины заполнены на 52,7% от проектной мощности.