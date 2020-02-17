На правительственном портале и сайте Верховной Рады обнародован отчет о работе Кабмина в 2019 году

Отчет Кабинета министров Украины о ходе и результатах выполнения программы деятельности в 2019 году обнародован на сайтах Верховной Рады и правительственном портале.

Верховная Рада планирует заслушать отчет правительства в пятницу 21 февраля вместо традиционного часа вопросов к правительству.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров Украины о своей работе.