Экономика

15:40 17.02.2020

На правительственном портале и сайте Верховной Рады обнародован отчет о работе Кабмина в 2019 году

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На правительственном портале и сайте Верховной Рады обнародован отчет о работе Кабмина в 2019 году

Отчет Кабинета министров Украины о ходе и результатах выполнения программы деятельности в 2019 году обнародован на сайтах Верховной Рады и правительственном портале.

Верховная Рада планирует заслушать отчет правительства в пятницу 21 февраля вместо традиционного часа вопросов к правительству.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров Украины о своей работе.

Теги: #отчет #кабмин
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