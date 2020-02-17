Экономика

12:54 17.02.2020

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

1 мин читать
Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

Основной приток инвестиций в ближайшие годы будет сфокусирован в аграрной отрасли, IT, инфраструктуре, энергетике, химической промышленности, фармацевтике и частично космической отрасли и пищевой промышленности, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Эти отрасли я бы выделил как отрасли, куда мы ожидаем приход инвестиций", - сказал он в ходе презентации экономической стратегии в понедельник.

По каждой отрасли ожидается приток инвестиций от $5 млрд до $10 млрд, тогда как в целом стратегия построена на ожиданиях прироста ВВП на 40% до 2024 года и прироста прямых иностранных инвестиций до $50 млрд за пять лет.

"Другой вопрос - откуда эти инвестиции придут. Сейчас деньги есть в Азии на Ближнем Востоке, у глобальных пенсионных фондов, если удастся их привлечь", - отметил Милованов.

Он указал, что изношенность основных средств в Украине достигает 60%, тогда как в Словакии - 35%, Беларуси - 38,8%, Молдове - 42,9%.

По его словам, основная идея экономической стратегии - в создании рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал - образование, здравоохранение и создание рынка труда, а также инвестиции в технологии.

Теги: #инвестиции #милованов #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 17.02.2020
Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

11:58 17.02.2020
Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

18:09 14.02.2020
Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-2019 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-2019 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

15:37 13.02.2020
Первый замгенпрокурора обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена защиту прав иностранных инвесторов в Украине

Первый замгенпрокурора обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена защиту прав иностранных инвесторов в Украине

16:03 12.02.2020
Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

15:25 11.02.2020
Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства курятины в 2020г - Милованов

Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства курятины в 2020г - Милованов

18:33 10.02.2020
Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

04:36 08.02.2020
Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

19:01 07.02.2020
Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

18:58 06.02.2020
"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

"АвтоКрАЗ" безосновательно обвиняют в невыполнении ГОЗ в 2018-2019гг - пресс-служба

Рынок сигарет Украины по итогам 2019г. снизился на 15% - гендиректор "Империал Тобакко" в Украине

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз

Коронавирус является основным негативным фактором снижения активности на всех рынках стальной продукции - "Укрпромвнешэкспертиза"

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

Частично энергомодернизировать в 2020 г. планируется 5 тыс. многоэтажек и полностью до 1 тыс. домов - Шмыгаль

АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать совместное предприятие в сфере IТ-технологий

ПриватБанк снизил кредитные ставки для предпринимателей на 2-3 п.п.

Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА