Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

Основной приток инвестиций в ближайшие годы будет сфокусирован в аграрной отрасли, IT, инфраструктуре, энергетике, химической промышленности, фармацевтике и частично космической отрасли и пищевой промышленности, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Эти отрасли я бы выделил как отрасли, куда мы ожидаем приход инвестиций", - сказал он в ходе презентации экономической стратегии в понедельник.

По каждой отрасли ожидается приток инвестиций от $5 млрд до $10 млрд, тогда как в целом стратегия построена на ожиданиях прироста ВВП на 40% до 2024 года и прироста прямых иностранных инвестиций до $50 млрд за пять лет.

"Другой вопрос - откуда эти инвестиции придут. Сейчас деньги есть в Азии на Ближнем Востоке, у глобальных пенсионных фондов, если удастся их привлечь", - отметил Милованов.

Он указал, что изношенность основных средств в Украине достигает 60%, тогда как в Словакии - 35%, Беларуси - 38,8%, Молдове - 42,9%.

По его словам, основная идея экономической стратегии - в создании рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал - образование, здравоохранение и создание рынка труда, а также инвестиции в технологии.