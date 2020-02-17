Рынок сигарет Украины по итогам 2019г. снизился на 15% - гендиректор "Империал Тобакко" в Украине

Украина в 2019 году произвела 51 млрд сигарет, что на 15% ниже показателя за 2018 год, сообщил генеральный директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак.

"По сравнению с европейскими странами, снижение объемов сигаретного рынка, действительно, шло быстрыми темпами. По нашим данным, падение рынка составило 15% по сравнению с прошлым годом. В 2011-2017 годах падение было меньшим, чем мы наблюдали в 2019-м", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Объективных причин падения украинского рынка, по мнению Чернака, несколько, в том числе и повышение акциза.

"В 2018 году рост акцизного налога на сигареты составил 30%, в 2019 году мы имели два повышения - в январе на 20%, в июле, дополнительно - на 9%. Значительный рост акцизного налога привело к увеличению цены за пачку сигарет, стало причиной роста объемов нелегальной торговли", - заметил он.

Гендиректор "Империал Тобакко" в Украине указал на то, что за последние несколько лет, уровень нелегальной торговли увеличился вдвое. По данным исследований TNS Kantar, в 2019 году уровень нелегальной торговли достиг 7%, тенденция к росту прослеживалась с 2017 года.

"Такой уровень контрабанды и контрафакта в Украине является самым высоким за период с 2013 года", - отметил Чернак.

Среди других причин он выделил рабочую миграцию.

"По разным оценкам, в течение нескольких последних лет Украина оставило 4 млн человек или 10% населения. Соответственно, уменьшилось количество людей, которые являются потребителями", - заметил гендиректор компании.

Он прогнозирует, что если темпы роста акцизного налога не замедлятся и будет введена фиксированная торговая наценка, которая неизбежно скажется на цене продукции - то в 2020 году легальный рынок сигарет сократится, минимум, до 43 млрд сигарет, а уровень нелегальной торговли возрастет до 20%.

"Все будет зависеть от законодательного и регуляторного поля. Надеемся на рациональный акцизный налог и предсказуемую регуляторную среду. С января 2020 состоялось повышение акциза на 20% - для нас это не стало сюрпризом, но мы надеемся, что других повышений не будет", - заметил Чернак.

"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Tobacco (Британия). Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, "Прима".

Табачная фабрика располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США).

По оценкам компании, она занимает 12,6% доли табачного рынка.



Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"