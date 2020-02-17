Экономика

12:49 17.02.2020

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз

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Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз

Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в 2019 году почти в шесть раз превысил объем средств, отправленных за рубеж, сообщается на сайте НБУ.

Как указано в сообщении, в 2019 году с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено в Украину $2,271 млрд (21,94% общей суммы переводов), за пределы Украины - $398 млн (3,85% общей суммы переводов), в пределах Украины - 197,93 млрд грн, или $7,679 млрд (74,21% общей суммы переводов). Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальными каналами.

Согласно сообщению, на рынке внутригосударственных переводов доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегментов приходится на них). Лидерами по объему внутригосударственных переводов в 2019 году были системы NovaPay (ООО "Пост Финанс"), "Почтовый перевод" (ПАО "Укрпочта"), "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система»).

По предварительным оценкам НБУ, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил в Украину из-за границы почти $12 млрд, из Украины за границу - почти $0,6 млрд. Из них через системы перевода средств поступило: в Украину - почти $2,3 млрд, примерно, пятая часть всех частных переводов в Украину, из Украины - почти $0,4 млрд - примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленный через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину: из США - 18%, из Израиля - 14%, из Италии - 9%, из России - 7%, из Польши - 7%; из Украины: в России - 31%, в Грузию - 11%, в Азербайджан - 6%, в Китай - 5%, в Узбекистан - 5%.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украину и 96% - из Украины.

Теги: #нацбанк #переводы #деньги
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