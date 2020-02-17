Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с "Газпромом" о компенсации в размере, примерно, 1,4 млрд евро, которые Литва считает переплатой за поставки российского газа в период 2004-2012 годов.

Как сообщили агентству BNS в министерстве энергетики Литвы, Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть решение Апелляционного суда Швеции (АСШ), в соответствии с которым Литва не получит переплату в размере 1,4 млрд евро за проданный ей российский газ.

"ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против "Газпрома". Суд не приводит мотивы своего решения", - сказал представитель Минэнерго.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в общей сложности обошлось Литве почти в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг во время проходившего в 2012-2016 годах в Стокгольмском арбитраже процесса было потрачено около 9,5 млн евро, еще около 950 тыс. евро было потрачено на адвокатов в 2016-2019 годах, когда Литва оспаривала решение арбитражного суда в судах Швеции, сообщает министерство.

В споре с "Газпромом" Литву представляла одна из крупнейших в мире адвокатских контор - американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов.

Литва обжаловала решение арбитража в АСШ. После отказа последнего в июле 2019 года изменить его Литва подала жалобу в ВСШ. Министерство энергетики тогда утверждало, что это делается с целью использовать все возможности отсудить у "Газпрома" компенсацию и одновременно отменить решение о возмещении "Газпрому" судебных расходов на сумму 1,3 млн евро.