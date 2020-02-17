Экономика

12:20 17.02.2020

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

2 мин читать
Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с "Газпромом" о компенсации в размере, примерно, 1,4 млрд евро, которые Литва считает переплатой за поставки российского газа в период 2004-2012 годов.

Как сообщили агентству BNS в министерстве энергетики Литвы, Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть решение Апелляционного суда Швеции (АСШ), в соответствии с которым Литва не получит переплату в размере 1,4 млрд евро за проданный ей российский газ.

"ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против "Газпрома". Суд не приводит мотивы своего решения", - сказал представитель Минэнерго.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в общей сложности обошлось Литве почти в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг во время проходившего в 2012-2016 годах в Стокгольмском арбитраже процесса было потрачено около 9,5 млн евро, еще около 950 тыс. евро было потрачено на адвокатов в 2016-2019 годах, когда Литва оспаривала решение арбитражного суда в судах Швеции, сообщает министерство.

В споре с "Газпромом" Литву представляла одна из крупнейших в мире адвокатских контор - американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов.

Литва обжаловала решение арбитража в АСШ. После отказа последнего в июле 2019 года изменить его Литва подала жалобу в ВСШ. Министерство энергетики тогда утверждало, что это делается с целью использовать все возможности отсудить у "Газпрома" компенсацию и одновременно отменить решение о возмещении "Газпрому" судебных расходов на сумму 1,3 млн евро.

Теги: #газ #газпром #суд #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 17.02.2020
"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

22:20 14.02.2020
Суд взял под стражу харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

Суд взял под стражу харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

15:40 14.02.2020
Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

14:32 14.02.2020
"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

12:50 14.02.2020
Гладковский оспаривает в суде результаты проверок его деклараций

Гладковский оспаривает в суде результаты проверок его деклараций

12:45 14.02.2020
Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

12:07 14.02.2020
"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

19:34 13.02.2020
"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

18:04 13.02.2020
Апелляционный суд оставил помощника экс-депутата Павловского под стражей

Апелляционный суд оставил помощника экс-депутата Павловского под стражей

13:58 13.02.2020
Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

ПОСЛЕДНЕЕ

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

"АвтоКрАЗ" безосновательно обвиняют в невыполнении ГОЗ в 2018-2019гг - пресс-служба

Рынок сигарет Украины по итогам 2019г. снизился на 15% - гендиректор "Империал Тобакко" в Украине

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз

Коронавирус является основным негативным фактором снижения активности на всех рынках стальной продукции - "Укрпромвнешэкспертиза"

Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

Частично энергомодернизировать в 2020 г. планируется 5 тыс. многоэтажек и полностью до 1 тыс. домов - Шмыгаль

АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать совместное предприятие в сфере IТ-технологий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА