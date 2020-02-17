Экономика

11:52 17.02.2020

АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать совместное предприятие в сфере IТ-технологий

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АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать совместное предприятие в сфере IТ-технологий

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компаниям ADM International Sarl, Bunge SA, Cargill International SA, Louis Dreyfus Company Suisse SA (все - Швейцария) и Glencore Agriculture B.V. (Нидерланды) создать компанию TechCo (Швейцария).

Согласно сообщению на сайте АМКУ в понедельник, целью создания компании является объединение и трансформация процесса выполнения постпродажных операций по продаже сельхозтоваров путем постепенного перехода от механического документооборота (ручного) к автоматическому путем оцифровки.

"Учитывая, что платформа будет использоваться только для стадии выполнения послепродажных операций на международном уровне морскими перевозками, за пределами Украины, запланированное создание не повлияет на уровень конкуренции на любом рынке Украины", - отметили в коминетее.

Теги: #iт #агрокомпании #амку
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