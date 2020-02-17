Экономика

11:39 17.02.2020

ПриватБанк снизил кредитные ставки для предпринимателей на 2-3 п.п.

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ПриватБанк снизил кредитные ставки для предпринимателей на 2-3 п.п.

Государственный ПриватБанк (Киев) с 14 февраля снизил базовые кредитные ставки по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса на 2-3 процентных пункта (п.п.), сообщается в пресс-релизе банка в понедельник.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка, кредитная ставка в рамках программы "КУБ" снижена на 2 п.п. – до 18% годовых, ставки по кредитному лимиту "Предпринимательский" и "Кредитный лимит на счет" – на 3 п.п., до 27% и до 18% соответственно.

Помимо этого, на 3 п.п. снижены ставки по бизнес-ипотеке (до 16% годовых), по кредиту под залог депозита (до 13% годовых) и на инвестиционный кредит (до 16% годовых).

На кредитную линию "Агросезон" и на кредиты на покупку сельхозтехники по госпрограммам ставки были снижены на 3 п.п. – до 16% годовых.

Как сообщалось, ПриватБанк в 2020 году планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

Теги: #ставки #приватбанк #кредит
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