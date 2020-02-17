Экономика

11:34 17.02.2020

Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

2 мин читать
Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль приемлет участие иностранных компаний и физических лиц в операциях на рынке земли, если это не нарушает национальный интерес.

"Неоднократно говорил как экономист и убежденный сторонник рыночной экономики: категорически поддерживаю введение рынка земли. Как теперь уже политик говорю, что этот рынок должен быть введен после общественной дискуссии, после учета тех предложений, которые сегодня в парламенте рассматриваются", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что, как и у всех граждан, у него есть беспокойство относительно свободной торговли землей. "Но рынок земли должен существовать, в противном случае мы порождаем коррупцию, злоупотребления и обворовываем наше государство", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, он сказал, что в контексте земельной реформы необходимо позаботиться и о безопасности государства.

"То есть, национальный интерес - это приоритет номер один. Если национальный интерес не нарушается из-за участия иностранных компаний или физических лиц в рынке - хоть это рынок земли, хоть энергетический рынок, - то принимаю. Если есть возможность, что национальный интерес будет каким-то образом нарушен, то, конечно, нет", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос о праве покупки земли компаниями, которые имеют иностранный капитал.

Как сообщалось, Рада 6 февраля начала рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, покупать сельхозземли смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, необходимость подтверждение законности источника происхождения средств у потенциального покупателя, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. Однако в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на расстояние 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.


Полный текст интервью со Шмыгалем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #шмыгаль #земля #иностранцы #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 17.02.2020
ГФРР будет трансформирован, а субвенция на соцэкономразвитие регионов отпадет как атавизм с 2021 г. - Шмыгаль

ГФРР будет трансформирован, а субвенция на соцэкономразвитие регионов отпадет как атавизм с 2021 г. - Шмыгаль

09:56 17.02.2020
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль

Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль

09:50 17.02.2020
ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

19:44 14.02.2020
ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

14:07 14.02.2020
Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

16:29 13.02.2020
Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

09:32 13.02.2020
Кабмин подключил все основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

Кабмин подключил все основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

14:16 12.02.2020
Правительство Украины направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты зарплат учителям

Правительство Украины направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты зарплат учителям

12:29 12.02.2020
Правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований - Гончарук

Правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований - Гончарук

12:23 12.02.2020
Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль

ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

ВВП-варранты Украины подешевели на 1% на данных о замедлении роста экономики в IV кв.-2019

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк снизил кредитные ставки для предпринимателей на 2-3 п.п.

Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

ВВП-варранты Украины подешевели на 1% на данных о замедлении роста экономики в IV кв.-2019

Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-2019 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА