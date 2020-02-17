Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль приемлет участие иностранных компаний и физических лиц в операциях на рынке земли, если это не нарушает национальный интерес.

"Неоднократно говорил как экономист и убежденный сторонник рыночной экономики: категорически поддерживаю введение рынка земли. Как теперь уже политик говорю, что этот рынок должен быть введен после общественной дискуссии, после учета тех предложений, которые сегодня в парламенте рассматриваются", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что, как и у всех граждан, у него есть беспокойство относительно свободной торговли землей. "Но рынок земли должен существовать, в противном случае мы порождаем коррупцию, злоупотребления и обворовываем наше государство", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, он сказал, что в контексте земельной реформы необходимо позаботиться и о безопасности государства.

"То есть, национальный интерес - это приоритет номер один. Если национальный интерес не нарушается из-за участия иностранных компаний или физических лиц в рынке - хоть это рынок земли, хоть энергетический рынок, - то принимаю. Если есть возможность, что национальный интерес будет каким-то образом нарушен, то, конечно, нет", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос о праве покупки земли компаниями, которые имеют иностранный капитал.

Как сообщалось, Рада 6 февраля начала рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, покупать сельхозземли смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, необходимость подтверждение законности источника происхождения средств у потенциального покупателя, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. Однако в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на расстояние 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.



Полный текст интервью со Шмыгалем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".