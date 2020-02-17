Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

Авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с ноября 2020 года Windrose планирует запустить также рейсы до Ивано-Франковска.

Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр будет составлять от 719 грн, из Киева в Харьков – также от 719, из Запорожье в Киев – от 607 грн.

"Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок давно... Однако этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. Windrose более 16 лет осуществляет туристические перевозки в разные уголки мира. Впоследствии стало ясно, что время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением", - цитирует пресс-служба генерального директора Windrose Владимира Каменчука.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 миллиона пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.