ГФРР будет трансформирован, а субвенция на соцэкономразвитие регионов отпадет как атавизм с 2021 г. - Шмыгаль

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) будет трансформирован, и субвенция на социально-экономическое развитие регионов уже с 2021 года будет не нужна, сообщил вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

"Он будет трансформирован (ГФРР – ИФ). Фонд регионального развития задумывался как правильный фонд развития регионов. Но на самом деле он работал как часть субвенции на закрытие социальных проблем. Об экономике в ГФРР речь шла очень редко", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, основой обновленного фонда должно стать конкурс.

"То есть, сначала надо доказать, что вы действительно хотите, потом, что вы можете прософинансировать, затем предоставить гарантии, что вы это закончите. Более эффективного инструмента сегодня в мире нет. Если общество инвестирует во что-то деньги, оно хочет понимать, что их не украли, и их инвестировали эффективно. Так, по моему мнению, должен работать ГФРР", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что поскольку со следующего года объединенные территориальные громады будут иметь свой финансовый ресурс и будет сделана более эффективная конкурсная модель Госфонда регионального развития, субвенция на социально-экономическое развитие регионов просто отпадет как атавизм.

"Там нет много коррупции, но там есть определенная несправедливость и неэффективность. Где депутат-мажоритарщик сильнее, те регионы развиваются, где депутат-мажоритарщик слабый, неэффективный - там громада страдает. Происходят определенные перекосы и это несправедливо по отношению к обществу", - считает вице-премьер.

Он отметил, что субвенция на соцэкономразвитие в 2020 году осталась как компромисс.

"Мы разработали с Минфином и выносим на согласование Кабинета министров формулу, по которой в этом году субвенция будет равномерно распределяться по территориям", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в январе Министерство развития громад и территорий запустило новую онлайн-платформу для отбора проектов ГФРР.

Полный текст интервью со Шмыгалем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".