Экономика

10:24 17.02.2020

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

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"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

 Группа "Нафтогаз" в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков за экспроприированные активы в Крыму, сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в понедельник.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд", – отмечено в сообщении НАК.

По ее данным, устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, окончательное решение относительно суммы ожидается до середины 2021 года.

В компании напомнили, что РФ, несмотря на появление своих представителей в арбитраже в январе 2017 года, в дальнейшем уклонялась от участия в производстве.

"В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков. Российская Федерация не возражает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза", но утверждает, что не должна ничего компенсировать Нафтогазу", – отметили в украинской компании.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года, Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией. Причиной спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма. Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму. Россия это решение не признала.

Теги: #крым #газ #компенсация #нафтогаз
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