Экономика

09:56 17.02.2020

Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль

2 мин читать
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль

 Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль анонсировал реформирование строительной отрасли в Украине до конца 2020 года.

"Строительная отрасль будет реформирована до конца этого года. Это будет связано со многими факторами: с фактором страхования, с фактором сертификации специалистов, с переходом на европейские стандарты проектирования, технические нормы и параметры. Это все требует достаточно больших усилий. Мы знаем, что делать, и делаем это. У нас есть масса союзников и экспертов в этой реформе", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер подчеркнул, что в Украине строительный рынок один из самых быстрорастущих и наиболее успешных, поэтому оздоровить строительную отрасль в части параметров, стандартов, специалистов и отсутствие коррупции - это приоритет для власти.

Что касается вопроса строительных конфликтов, Шмыгаль отметил, что реформа в строительной сфере будет очень схожей с реформой децентрализации.

"Задать вопрос, почему нарушаются чьи-то права, можно будет очень просто на местном уровне. То есть государство должно включаться фактически тогда, когда происходит нескрываемое преступление. Во всем мире незаконных строек не существует, потому что люди понимают, что построить незаконно - это так же, как украсть у кого-то кошелек - это тюрьма", - подчеркнул он.

Вице-премьер заявил, что правительство сейчас строит такую систему, которая не даст "даже мысли здоровым застройщикам, архитекторам, подрядчикам входить в незаконные схемы".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что с 2021 года в Украине не будет новых незаконных строек, Шмыгаль подчеркнул, что "мы работаем и делаем все для того, чтобы их не было".

Как сообщалось, программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта и предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в каждом регионе Украины за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы областных государственных администраций.


Полный текст интервью со Шмыгалем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #шмыгаль #строительство #реформирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 17.02.2020
ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

16:29 13.02.2020
Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

09:54 08.02.2020
За реализацию проекта "Большого строительства" в каждом регионе отвечают главы ОГА

За реализацию проекта "Большого строительства" в каждом регионе отвечают главы ОГА

16:55 05.02.2020
KAN Development планирует выйти на рынок коттеджного строительства – Никонов

KAN Development планирует выйти на рынок коттеджного строительства – Никонов

16:02 04.02.2020
Индустриальный парк "Белая Церковь" начинает строительство логистического депо для "Новой Пошты"

Индустриальный парк "Белая Церковь" начинает строительство логистического депо для "Новой Пошты"

19:53 27.01.2020
В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

00:36 18.01.2020
Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

14:56 10.01.2020
В селе под городом Ривне жители перекрыли дорогу, протестуя против строительства деревообрабатывающего завода в соседнем селе Городок

В селе под городом Ривне жители перекрыли дорогу, протестуя против строительства деревообрабатывающего завода в соседнем селе Городок

19:01 03.01.2020
Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed

Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed

17:47 01.01.2020
С 1 января в Украине вступает в силу ГСН о проектировании энергоэффективных высотных зданий

С 1 января в Украине вступает в силу ГСН о проектировании энергоэффективных высотных зданий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

ВВП-варранты Украины подешевели на 1% на данных о замедлении роста экономики в IV кв.-2019

Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-20219 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

ВВП-варранты Украины подешевели на 1% на данных о замедлении роста экономики в IV кв.-2019

Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-20219 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

Инвестпрограмма "Укрпошты" в 2020г в 19 раз превышает вложения 2019г

"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА