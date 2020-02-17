ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде - Шмыгаль

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим - прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Как сообщалось, в январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать ГАСИ в случае выявления в структуре каких-либо схем.



Полный текст интервью со Шмыгалем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".