Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

Энергоблок №4 Ривненской АЭС выведен в текущий ремонт 15 февраля в 00:01 в соответствии с заявкой для устранения замечаний, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Ориентировочная дата завершения ремонта – 22 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1 800 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.