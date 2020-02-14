Экономика

14:58 14.02.2020

Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки на фоне санкций Запада и работы крымского моста

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Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки на фоне санкций Запада и работы крымского моста

Минтранс Крыма заявляет о тяжелом финансовом положении на подконтрольном ему ГУП "Крымские морские порты" (КМП), часть сотрудников предприятия решено уволить, сообщила пресс-служба ведомства.

"Оптимизация штатной численности ГУП является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета республики Крым", - говорится в пресс-релизе министерства транспорта Крыма.

Ведомство считает, что такое решение позволит избежать банкротства и ликвидации КМП.

"В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась", - отмечается в сообщении.

Министерство заверяет, что сокращение работников КМП не нарушает требований Трудового кодекса России.

Сколько сотрудников планируется уволить, в пресс-релизе не уточняется. Минтранс Крыма утверждает при этом, что работа для них есть как на территории полуострова, так и в соседних регионах РФ.

Директор по правовым и имущественным вопросам КМП Денис Дворниченко в эфире радио "Крым" сообщил, что сокращение на предприятии не первое, но на этот раз есть "признаки массовости".

"Пока нельзя сказать сколько конкретно человек останутся без работы. Мы оптимизируем организационную структуру, в Керчи исторически находилось несколько филиалов. Такая оптимизация позволяет более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Тем не менее, предположительно, сокращение коснется порядка 400 человек в одном городе. Также под это попадает Феодосийский торговый порт - там порядка 120 штатных единиц, то есть, фактическое сокращение людей может быть меньшим", - отметил Дворниченко.

Председатель профсоюза Керченского рыбного порта Валентина Козловская не исключает увольнения около 600 сотрудников КМП.

По ее информации, руководство Крымских морских портов по согласованию с Минтрансом Крыма приняло решение о прекращении деятельности двух филиалов - Керченского рыбного порта и паромной переправы. Сокращения также ожидаются в торговом порту и "Госгидрографии".

"С 1 апреля уже нулевое штатное расписание (в рыбпорту - ИФ). Часть людей переходит на работу в торговый порт, а большая часть уходит за ворота. Ожидается массовое сокращение - более 600 человек, в том числе частично и в торговом порту", - цитирует Козловскую сайт kerch.com.ru.

Козловская заявила другому керченскому изданию - Kerch.one, что портовики дважды подавали заявки в администрацию Керчи на мирные акции 15 и 22 февраля против сокращений на КМП, но не получили согласования.

Теги: #крым #кадры #порты
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