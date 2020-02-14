Экономика

14:44 14.02.2020

НБУ намерен снять ограничения на покупку валюты для бизнеса при условии утверждения программы с МВФ

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НБУ намерен снять ограничения на покупку валюты для бизнеса при условии утверждения программы с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует снять ограничения на покупку валюты для бизнеса в рамках продолжения валютной либерализации при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил регулятор в Facebook в пятницу.

"В планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, уплата кредитов). Такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ", – говорится в сообщении.

Как уточняет центробанк, отмена ограничения на покупку валюты для бизнеса даст возможность устранить ряд других барьеров на валютном рынке, в частности, позволит заключать валютные форварды под любые операции.

Вместе с тем валютная либерализация увеличивает волатильность на валютном рынке, отмечает регулятор.

"Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, когда курс гривни не поддерживается искусственно на определенном уровне и гривня может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию", – резюмировал Нацбанк.

Теги: #нацбанк #валюта #ограничения #мвф
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