Экономика

14:07 14.02.2020

Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

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Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодчекно вместо Дениса Гутенко.

Соответствующие правительственные распоряжения № 108-р и 109-р от 12 февраля обнародованы на "Урядовом портале".

Солодченко является начальником главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

Как сообщалось, Кабмин в августе 2019 года назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова.

Теги: #гфс #кадры #кабмин
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