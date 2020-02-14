Экономика

12:47 14.02.2020

T.B.Fruit в 2019г заняла 10% мирового рынка сока, с запуском в августе завода в Польше может выйти на 12-14%

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T.B.Fruit в 2019г заняла 10% мирового рынка сока, с запуском в августе завода в Польше может выйти на 12-14%

 Группа компаний T.B.Fruit, крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине, по итогам 2019 года заняла 10% мирового рынка сока, нарастив свою долю, сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский.

"Была 8-9% (доля на мировом рынке сока в 2018 году - ИФ), в зависимости от сезона и потребления. В августе запускаем новый завод в Польше, доля увеличится существенно", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как уточнил Барщовский, после запуска завода в Польше доля группы на мировом рынке сока возрастет до 12-14%.

По его словам, в 2019 году T.B.Fruit увеличила производство сока по сравнению с 2018 годом на 10%.

Как сообщалось, T.B.Fruit 30 мая 2019 года сообщил о начале строительства восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят EUR45 млн.

По данным группы, его мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10 тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год.

T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивание сырья – переработка - транспортировка).

Группа компаний была создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского.

В состав T.B.Fruit входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес.

Кроме того, группа в сентябре 2019 года запустила завод по производству пектина в Городке (Львовской обл.), инвестиции в который составили EUR25 млн. 

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.

Теги: #сок #рынок #производство #tbfruit
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