"Нова Пошта" не планирует приостанавливать доставку в/из Китая

"Нова Пошта Интернешнл" (входит в группу компаний "Нова Пошта") не планирует приостанавливать доставку отправлений в/из Китая, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Что касается посылок из Китая, то они доставляются в обычном режиме. Для этого клиентам при заказе с Aliexpress необходимо указать сервис доставки Aliexpress Standard Shipping и выбрать ближайшее отделение "Новой Пошты" из перечня доступных", - отметили в компании.

В то же время, по информации "Новой Пошты", доставка отправлений из Украины в Китай может задерживаться по вине китайской стороны.

"Отправления, следующие из Украины в Китай, мы со своей стороны доставляем по-прежнему, но локальная доставка в пределах самого Китая может происходить с задержками. Это связано с ограничениями работы китайских компаний в связи с коронавирусом. Мы предупреждаем своих клиентов о возможных задержках при отправлении посылок", - сообщили в компании.

В "Новой Поште" также подчеркнули, что обычно в январе-феврале снижается количество посылок из Китая, что связано с празднованием в этой стране новогодних праздников, во время которых снижается бизнес-активность в стране.

"Также известно, что из-за ситуации с коронавирусом некоторые поставщики отгружают товары с задержками. Поэтому пока сложно проанализировать, как повлиял коронавирус на объемы посылок из Китая", - отмечают в "Новой Поште".

Как сообщалось, ранее, с 11 февраля 2020 года "Укрпошта" приостановила прием отправлений в Китай в связи со значительным сокращением авиарейсов из-за вспышки коронавируса. При этом компания обязалась доставить все принятые до 11 февраля 2020 года отправления, отметив, что общие сроки доставки могут быть изменены.