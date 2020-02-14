Экономика

11:51 14.02.2020

Несколько новых международных авиакомпаний намерены зайти в аэропорт Днепра

2 мин читать
Несколько новых международных авиакомпаний намерены зайти в аэропорт Днепра

 Аэропорт Днепра ведет переговоры с несколькими международными авиакомпании о запуске новых направлений, изменения планируются уже в "летнем" расписании.

Как сообщила пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА) в пятницу, об этом рассказали руководитель области Александр Бондаренко и первый заместитель гендиректора аэропорта Сергей Криворотченко во время брифинга в ОГА.

"Я обратился к руководству аэропорта с просьбой привлечь к работе международные авиакомпании, которые открыли бы дополнительные рейсы как по Украине, так и за границу. Там охотно поддержали инициативу. Впервые за пять лет наш аэропорт выходит из состояния упадка и становится на путь развития. Кроме того, это подготовка к открытию нового аэропорта. Так, уже с первого дня работы современный терминал будет заполнен пассажирами, а взлетно-посадочная полоса – самолетами международных авиакомпаний", - цитирует пресс-служба главу ведомства Бондаренко.

Как отмечается в сообщении, аэропорт также ведет переговоры с перевозчиками, которые уже летают из Днепра, о новых направлениях.

"Сейчас вся авиационная индустрия как раз планирует "летнее расписание", которое начнет действовать с 29 марта. Предложили им внести туда и наш аэропорт. Рассматриваем возможность ввести новые рейсы в страны Европы и Турцию. При этом учитываем технические возможности аэропорта. Обращаем внимание и на то, что впервые в Украине внутри территории работающего аэропорта развернутся строительные работы", – пояснил Криворотченко.

В настоящее время в аэропорту Днепра работают авиакомпании "Австрийские авиалинии", "Международные авиалинии Украины", "Роза ветров", Ellinair. Они осуществляют рейсы в Киев, Ивано-Франковск, Вену, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх.

Как сообщалось, ООО "Институт Укрдорпроект" выиграло тендер на услугу проектирования новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск", предложив цену на 1,979 млн грн меньше ожидаемой стоимости закупки, которая составляла 26,514 млн грн (с НДС).

Над проектом аэропорта параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.

Теги: #авиакомпании #днепр #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 13.02.2020
Будущий аэропорт в Белой Церкви будет международным – глава Киевской ОГА

Будущий аэропорт в Белой Церкви будет международным – глава Киевской ОГА

19:08 10.02.2020
Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

16:51 10.02.2020
Победителем тендера на проектирование ВПП аэропорта в Днепре утверждена компания "Институт Укрдорпроект" - Мининфраструктуры

Победителем тендера на проектирование ВПП аэропорта в Днепре утверждена компания "Институт Укрдорпроект" - Мининфраструктуры

14:05 10.02.2020
Аэропорт "Борисполь" сообщает об уплате в 2019г 2,049 млрд грн налогов, опровергает информацию о задолженностях

Аэропорт "Борисполь" сообщает об уплате в 2019г 2,049 млрд грн налогов, опровергает информацию о задолженностях

02:40 10.02.2020
В Днепре горело общежитие семейного типа, госпитализировано 5 пострадавших

В Днепре горело общежитие семейного типа, госпитализировано 5 пострадавших

17:16 09.02.2020
Около 100 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта из-за шторма "Забине"

Около 100 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта из-за шторма "Забине"

11:38 06.02.2020
Аэропорт "Херсон" закрыт из-за осложнения погодных условий

Аэропорт "Херсон" закрыт из-за осложнения погодных условий

09:49 06.02.2020
Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 3 человек

Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 3 человек

17:04 05.02.2020
ЕИБ может выделить EUR300 млн кредит аэропорту "Борисполь" на инвестплан

ЕИБ может выделить EUR300 млн кредит аэропорту "Борисполь" на инвестплан

15:00 04.02.2020
В Днепре все школы приостанавливают обучение до 17 февраля в связи с гриппом и ОРВИ

В Днепре все школы приостанавливают обучение до 17 февраля в связи с гриппом и ОРВИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

НБУ допускает снижение ставок по депозитам в 2020г до 1% в валюте, ниже 10% в гривне при условии утверждения программы с МВФ

МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения

Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Падение добычи "Укргазвыдобування" связано с недостатком профессионалов в руководстве "Нафтогаза"

РГК готовится к тестированию работы сетей со смесью природного газа и водорода

НБУ допускает снижение ставок по депозитам в 2020г до 1% в валюте, ниже 10% в гривне при условии утверждения программы с МВФ

Рост экономики Италии находится под угрозой из-за коронавируса - замминистра финансов

Минимум 5-6 банков-нерезидентов к концу года могут начать торговать валютой за гривню между собой

МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения

НБУ рекомендует перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне

Kraft Heinz в IV квартале получила прибыль выше ожиданий, выручка не оправдала прогнозов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА