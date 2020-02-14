Несколько новых международных авиакомпаний намерены зайти в аэропорт Днепра

Аэропорт Днепра ведет переговоры с несколькими международными авиакомпании о запуске новых направлений, изменения планируются уже в "летнем" расписании.

Как сообщила пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА) в пятницу, об этом рассказали руководитель области Александр Бондаренко и первый заместитель гендиректора аэропорта Сергей Криворотченко во время брифинга в ОГА.

"Я обратился к руководству аэропорта с просьбой привлечь к работе международные авиакомпании, которые открыли бы дополнительные рейсы как по Украине, так и за границу. Там охотно поддержали инициативу. Впервые за пять лет наш аэропорт выходит из состояния упадка и становится на путь развития. Кроме того, это подготовка к открытию нового аэропорта. Так, уже с первого дня работы современный терминал будет заполнен пассажирами, а взлетно-посадочная полоса – самолетами международных авиакомпаний", - цитирует пресс-служба главу ведомства Бондаренко.

Как отмечается в сообщении, аэропорт также ведет переговоры с перевозчиками, которые уже летают из Днепра, о новых направлениях.

"Сейчас вся авиационная индустрия как раз планирует "летнее расписание", которое начнет действовать с 29 марта. Предложили им внести туда и наш аэропорт. Рассматриваем возможность ввести новые рейсы в страны Европы и Турцию. При этом учитываем технические возможности аэропорта. Обращаем внимание и на то, что впервые в Украине внутри территории работающего аэропорта развернутся строительные работы", – пояснил Криворотченко.

В настоящее время в аэропорту Днепра работают авиакомпании "Австрийские авиалинии", "Международные авиалинии Украины", "Роза ветров", Ellinair. Они осуществляют рейсы в Киев, Ивано-Франковск, Вену, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх.

Как сообщалось, ООО "Институт Укрдорпроект" выиграло тендер на услугу проектирования новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск", предложив цену на 1,979 млн грн меньше ожидаемой стоимости закупки, которая составляла 26,514 млн грн (с НДС).

Над проектом аэропорта параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.