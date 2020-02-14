МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 14 февраля запускает услугу питания на внутренних рейсах.

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика в пятницу, ранее пассажирам рейсов между городами Украины был доступен только предварительный заказ питания.

"На внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Ивано-Франковском, Херсоном и Черновцами МАУ предлагает пассажирам широкий выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе в ассортименте", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (Киев).