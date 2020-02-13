Экономика

19:55 13.02.2020

РГК готовится к тестированию работы сетей со смесью природного газа и водорода

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РГК готовится к тестированию работы сетей со смесью природного газа и водорода

"Региональная газовая компания" (РГК) намерена в ближайшее провести тестирование работы распределительных сетей со смесью природного газа и водорода на закрытых участках, сообщил директор РГК Олег Никоноров.

"Это этап R&D с точки зрения инвестиций. Давайте пока назовем это нашим энтузиазмом", – сказал он на конференции Европейской бизнес ассоциации, посвященной презентации макропрогноза на 2020 год.

По словам Никонорова, в настоящее время в ЕС нарабатывается нормативная база возможной работы с такой смесью, и сегодня у Украины есть шанс резко сократить технологическое отставание, также вплотную занявшись этим вопросом.

"В Украине есть все возможности по производству и доставке водорода", – добавил он.

Глава РГК указал, что работа с такой смесью позволяет существенно улучшить экологию.

"Региональная газовая компания", управляемая Group DF (бизнесмена Дмитрия Фирташа), оперирует 19 газораспределительными сетями по всей Украине.

Теги: #тестирование #ргк
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