Экономика

19:10 13.02.2020

Рост экономики Италии находится под угрозой из-за коронавируса - замминистра финансов

1 мин читать
Рост экономики Италии находится под угрозой из-за коронавируса - замминистра финансов

Экономика Италии находится под угрозой и может не достичь запланированных темпов роста в 2020 году из-за распространения коронавируса нового типа, полагает замминистра финансов Антонио Мисиани.

"Влияние рисков, связанных с коронавирусовм, будет сильным негативом для глобальной экономики, а также Италии, - сказал он в интервью агентству агентство Bloomberg. - Становится гораздо сложнее достичь заложенной в бюджет цели правительство по росту в 0,6%".

Учитывая неутешительные прогнозы для мировой экономики, замминистра не исключает снижения ВВП страны в первом квартале.

"Китай является третьим по величине поставщиков для Италии, в Италию приезжает много китайских туристов", которые покупают значительные объемы люксовых товаров, сказал Мисиани.

Теги: #италия #коронавирус #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 13.02.2020
ЕС и Китай создали экспертную группу для обмена информацией о распространении коронавируса

ЕС и Китай создали экспертную группу для обмена информацией о распространении коронавируса

17:23 13.02.2020
Китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина в Берлин из-за коронавируса

Китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина в Берлин из-за коронавируса

17:10 13.02.2020
Жалоб на состояние здоровья у экипажа судна, которое прибудет в Одессу из Китая, нет - Минздрав

Жалоб на состояние здоровья у экипажа судна, которое прибудет в Одессу из Китая, нет - Минздрав

14:32 13.02.2020
В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19

В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19

14:22 13.02.2020
Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

11:11 13.02.2020
Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс.

Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс.

07:52 13.02.2020
Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио

Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио

01:57 13.02.2020
В ВОЗ не разделяют уверенность Трампа по поводу окончания в апреле эпидемии коронавируса

В ВОЗ не разделяют уверенность Трампа по поводу окончания в апреле эпидемии коронавируса

18:59 12.02.2020
Минздрав провел переговоры с производителями защитных масок для обеспечения 3-месячного запаса

Минздрав провел переговоры с производителями защитных масок для обеспечения 3-месячного запаса

16:11 12.02.2020
Правительство должно готовиться к возможному распространению коронавируса – эксперты

Правительство должно готовиться к возможному распространению коронавируса – эксперты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ допускает снижение ставок по депозитам в 2020г до 1% в валюте, ниже 10% в гривне при условии утверждения программы с МВФ

МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения

Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

Президент Украины 13 февраля встретится с бизнесом в узком кругу, затем намерен встретиться в широком формате

ПОСЛЕДНЕЕ

РГК готовится к тестированию работы сетей со смесью природного газа и водорода

НБУ допускает снижение ставок по депозитам в 2020г до 1% в валюте, ниже 10% в гривне при условии утверждения программы с МВФ

Минимум 5-6 банков-нерезидентов к концу года могут начать торговать валютой за гривню между собой

МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения

НБУ рекомендует перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне

Kraft Heinz в IV квартале получила прибыль выше ожиданий, выручка не оправдала прогнозов

Tesla разместит акции на $2 млрд, планирует повысить капзатраты в 2,6 раза в 2020 г.

Финансовая компания "Леогейминг Пей" получила валютную лицензию НБУ

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, Правэкс Банк – убыточных

МЭА из-за коронавируса понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 365 тыс. б/с, до 825 тыс. б/с

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА