Рост экономики Италии находится под угрозой из-за коронавируса - замминистра финансов

Экономика Италии находится под угрозой и может не достичь запланированных темпов роста в 2020 году из-за распространения коронавируса нового типа, полагает замминистра финансов Антонио Мисиани.

"Влияние рисков, связанных с коронавирусовм, будет сильным негативом для глобальной экономики, а также Италии, - сказал он в интервью агентству агентство Bloomberg. - Становится гораздо сложнее достичь заложенной в бюджет цели правительство по росту в 0,6%".

Учитывая неутешительные прогнозы для мировой экономики, замминистра не исключает снижения ВВП страны в первом квартале.

"Китай является третьим по величине поставщиков для Италии, в Италию приезжает много китайских туристов", которые покупают значительные объемы люксовых товаров, сказал Мисиани.