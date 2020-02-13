Экономика

18:03 13.02.2020

Минимум 5-6 банков-нерезидентов к концу года могут начать торговать валютой за гривню между собой

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Минимум 5-6 банков-нерезидентов к концу года могут начать торговать валютой за гривню между собой

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что минимум пять-шесть банков-нерезидентов до конца текущего года начнут торговать валютой за гривню между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

"Мы видим необходимость привлечения не только украинских банков, но и банков-нерезидентов для того, чтобы они могли участвовать в торгах украинской гривни… Это, по нашему мнению, повысит привлекательность инструментов в национальной валюте. Мы ожидаем, наверное, к концу года, что пять-шесть, может, больше банков зайдут на этот рынок и начнут торговать", – сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Чурий добавил, что такой шаг будет способствовать росту ликвидности на рынке, что сделает его более привлекательным для иностранных инвесторов и будет способствовать увеличению объема инвестиций.

Как сообщалось, НБУ разрешил банкам-нерезидентам с 8 февраля 2020 года проводить сделки купли-продажи валюты не только с украинскими банками, но и напрямую друг с другом - через гривневые корсчета в украинских банках.

Теги: #нбу #валюта #торговля #чурий
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