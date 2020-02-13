Экономика

16:51 13.02.2020

НБУ рекомендует перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне

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НБУ рекомендует перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне

Национальный банк Украины советует отойти от практики рассчитывать доходы бюджета от акцизов в иностранной валюте в пользу гривни для сокращения валютных рисков, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином – уменьшить, в частности, валютные риски (для бюджета – ИФ). Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", – сказал Чурий журналистам после встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет.

"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", – добавил Чурий.

Акцизы с произведенных в Украине подакцизных товаров в 2019 году принесли в госбюджет 69,9 млрд грн против ожидаемых 85,9 млрд грн, доходы от акцизов с ввезенных в Украину подакцизных товаров составили 53,46 млрд грн при плане в 48 млрд грн.

Теги: #нбу #чурий #рекомендации
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