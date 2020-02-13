Kraft Heinz в IV квартале получила прибыль выше ожиданий, выручка не оправдала прогнозов

Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, получила более высокую, чем ожидалось, прибыль в четвертом квартале 2019 года, однако выручка компании не оправдала прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $182 млн, или $0,15 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $12,57 млрд, или $10,3 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $0,72 на акцию по сравнению с $0,84 на акцию годом ранее, но превысила консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,68 на акцию.

Квартальная выручка Kraft Heinz снизилась на 5,1%, до $6,54 млрд с $6,89 млрд годом ранее, оказавшись хуже консенсус-прогноза на уровне $6,61 млрд.

Продажи Kraft Heinz в США в четвертом квартале сократились на 2,7%, до $4,68 млрд, в Канаде - упали на 23,8%, до $457 млн, в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизились на 0,5%, до $689 млн.

Акции Kraft Heinz дешевеют на 1,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6,5%.

Kraft Heinz была создана в июле 2015 года в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель Kraft Heinz включает свыше 200 брендов, многие из которых известны по всему миру (сыры Kraft и Philadelphia, кофе Jacobs, Maxwell House и Carte Noire, шоколад Alpen Gold, Cadbury, Milka и Toblerone, кетчупы и детское питание Heinz). Продукция компании продается почти в 200 странах.