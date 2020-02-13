Экономика

15:21 13.02.2020

Tesla разместит акции на $2 млрд, планирует повысить капзатраты в 2,6 раза в 2020 г.

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Tesla разместит акции на $2 млрд, планирует повысить капзатраты в 2,6 раза в 2020 г.

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. планирует разместить по подписке новые акции на сумму около $2 млрд.

Главный исполнительный директор Илон Маск приобретет бумаги на сумму до $10 млн, кроме того, член совета директоров компании Ларри Эллисон купит акции на $1 млн, говорится в сообщении компании.

Goldman Sachs и Morgan Stanley выступают андеррайтерами размещения и имеют опцион на покупку акций компании на $300 млн.

Средства, полученные от продажи, будут направлены на улучшение балансовых показателей и общекорпоративные нужды.

Tesla планирует капзатраты в 2020 году в объеме $3,5 млрд. По итогам прошлого года их размер составил $1,33 млрд по сравнению с запланированными $2,6 млрд.

Котировки акций Tesla Inc. падают на 4,8% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 149%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 23%.

Теги: #tesla #акции
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