Экономика

14:22 13.02.2020

Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

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Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

Мировой экономический рост может замедлиться на 0,2 п.п. в 2020 году вследствие вспышки коронавируса в Китае, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM TV.

Он также отметил, что рост ВВП Китая может замедлиться на 1 п.п.

"По нашей оценке, влияние будет порядка 1 п.п. годового роста для Китая. Это будет означать снижение темпов роста мирового спроса на 0,2 п.п.", - сказал он.

По словам Ле Мэра, экономический рост Франции может замедлится на 0,1 п.п.

Министр отметил, что новый коронавирус будет иметь более серьезные последствия для мировой экономики, чем вспышка атипичной пневмонии (SARS), поскольку доля Китая с того момента выросла с 8% до почти 20%.

Теги: #коронавирус #франция #прогноз
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