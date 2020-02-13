Экономика

13:58 13.02.2020

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, Правэкс Банк – убыточных

2 мин читать
ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, Правэкс Банк – убыточных

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, задекларировав 32,609 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс Банк – 121,502 млн грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков продолжает занимать Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн), третью – ПУМБ (2,623 млрд грн), поднявшийся на две позиции за четвертый квартал. На четвертой позиции закрепился Укрсиббанк (2,580 млрд грн), а пятую занял ОТП Банк (2,537 млрд грн), поднявшись на две строки.

Вместе с тем государственный Укрэксимбанк опустился с четвертой позиции, занимаемой им по результатам деятельности за девять месяцев 2019 года, - на 11-ю, задекларировав 1,002 млрд грн чистой прибыли, а Укргазбанк поднялся на шесть позиций – до 10-й, зафиксировав 1,299 млрд грн.

По данным центробанка, по убытку второе место занял Скай Банк, чистый убыток которого составил 27,543 млн грн, третье – Альпари Банк (18,435 млн грн), четвертое - Коминвестбанк (17,982 млн грн), пятое – Украинский банк реконструкции и развития (4,409 млн грн). Вместе с тем Банк Кредит Днепр, который до этого по итогам девяти месяцев 2019 года находился на третьей позиции по убытку, задекларировал 309,903 млн грн чистой прибыли и занял 18-е место

В целом в 2019 году прибыль банковской системы по сравнению с 2018 годом выросла в 2,7 раза – до 59,634 млрд грн. Прибыль госбанков, в частности, увеличилась в 2,4 раза – до 35,202 млрд грн, банков с иностранным капиталом – в 5,1 раза, до 18,513 млрд грн и с частным капиталом – в 1,4 раза, до 5,918 млрд грн.

Прибыльными в этот период были 69 из 75 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2019 года сохранил ПриватБанк – 552,058 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию – 314,295 млрд грн, Укрэксимбанк - третью (202,922 млрд грн), Укргазбанк - четвертую (127,564 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль - пятую (95,159 млрд грн).

Теги: #статистика #правэкс_банк #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 12.02.2020
НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

12:18 07.02.2020
Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

13:33 03.02.2020
Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

12:44 03.02.2020
ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

18:27 31.01.2020
Ощадбанк и ПриватБанк стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ощадбанк и ПриватБанк стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

14:24 31.01.2020
Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок

Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок

18:55 30.01.2020
НБУ одержал очередную победу в судебном процессе по определению связанных с ПриватБанком лиц

НБУ одержал очередную победу в судебном процессе по определению связанных с ПриватБанком лиц

17:46 30.01.2020
ПриватБанк намерен увеличить объем финансирования МСБ в 2020г на 21,9%

ПриватБанк намерен увеличить объем финансирования МСБ в 2020г на 21,9%

12:16 29.01.2020
ПриватБанк получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами со смартфонов

ПриватБанк получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами со смартфонов

11:36 29.01.2020
Мэр Днепра предлагает на один день приостановить платежи в ПриватБанке, чтобы обратить внимание на проблемы в связи с пикетами

Мэр Днепра предлагает на один день приостановить платежи в ПриватБанке, чтобы обратить внимание на проблемы в связи с пикетами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

Президент Украины 13 февраля встретится с бизнесом в узком кругу, затем намерен встретиться в широком формате

Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансовая компания "Леогейминг Пей" получила валютную лицензию НБУ

МЭА из-за коронавируса понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 365 тыс. б/с, до 825 тыс. б/с

Правление Укрсиббанка возглавил руководитель региона Марокко группы BNP Paribas

Украина обжаловала решение международного арбитража признать Минземимущества Татарстана инвестором в "Укртатнафту" в споре на $300 млн

Госгеонедр в феврале выставит на электронные аукционы 12 нефтегазовых участков – Гончарук

Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

Средняя цена импорта Украиной газа в январе снизилась на 0,8% – МЭРТ

Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах

DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

Фонд госимущества не рассматривает быстрый путь приватизации "Турбоатома" и "Электротяжмаша"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА