Госгеонедр в феврале выставит на электронные аукционы 12 нефтегазовых участков – Гончарук

Государственная служба геологии и недр в феврале выставит на электронные аукционы специальные разрешения на пользование 12 нефтегазовыми участками, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги. Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", – написал он в своем Telegram-канале в четверг.

Премьер, который в настоящее время находится с визитом на Опошнянского нефтегазоконденсатном месторождении (Полтавская обл.), на одной из скважин государственного "Укргазвыдобування", отметил, что в настоящее время правительство работает над увеличением отечественной газодобычи.

"На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", – написал Гончарук, добавив, что государство будет более эффективно распоряжаться недрами, "без "смотрящих" и групп влияния".

Он также добавил, что в настоящее время продолжается процесс подготовки к подписанию девяти соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым состоялись в прошлом году.