Экономика

11:33 13.02.2020

Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

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Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

По предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - написала она в Facebook в четверг.

"Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - добавила Рожкова.

По словам первого замглавы НБУ, лидер по доходам – ПриватБанк, который увеличил прибыль в 2019 году в 2,7 раза – до 32 млрд грн. Уменьшилось количество убыточных банков - с 13 в 2018 году до шести в 2019 году. Показатель ROE украинских банков в 2019 году составил 34,2%. "Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия - 16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%", - сообщила Рожкова.

По ее словам, основные факторы роста прибыли банков - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 млрд грн до 12 млрд грн. "Что нужно решить: повысить операционную эффективность Ощада (Ощадбанка – ИФ) и Укрэксимбанка. Новые наблюдательные советы должны этому помочь", - добавила она.

Рожкова сообщила, что высокие прибыли банков – временное явление: "Всегда будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит, будет снижаться и процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и будут требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты".

Как сообщалось, украинские платежеспособные банки по итогам 2018 года получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, тогда как годом ранее чистый убыток банков был 26,5 млрд грн.

Теги: #рожкова #банки #прибыль
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